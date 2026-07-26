МВД: мошенники начали использовать схему с «забытой» в банкомате картой

В России мошенники начали использовать новую схему обмана с банковскими картами. Злоумышленники специально оставляют карту в банкомате, а затем обвиняют человека, который ее обнаружил, в краже и пытаются заставить его заплатить за «урегулирование» ситуации.
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