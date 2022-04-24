Дочери Веры Глаголевой навестили могилу актрисы накануне Пасхи

Народная артистка России Вера Глаголева ушла из жизни 16 августа 2017 года. Накануне Пасхи могилу актрисы на Троекуровском кладбище Москвы навестили ее дочери Анастасия Овечкина и Анна Нахапетова, а также старшая внучка звезды Полина Симачева.