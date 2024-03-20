Мьянма начнёт принимать карты российской платёжной системы «Мир». Как пишет Комсомольская правда, это произойдет в ближайшее время, так как центробанки России и Мьянмы еще в прошлом году подписали меморандум об этом.
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