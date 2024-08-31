Экс-президент "Локомотива" Наумов назвал "Зенит" футбольным кашалотом

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов отреагировал на трансфер Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит", назвав петербургскую команду футбольным кашалотом, передает "Чемпионат".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии