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Новости Липецка

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Прокуратура Липецка контролирует дело о стрельбе с ранеными детьми в минивэне

Прокуратура Липецка контролирует дело о стрельбе с ранеными детьми в минивэне

Прокуратура Октябрьского района Липецка взяла на контроль ход расследования уголовного дела о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и хулиганстве с его применением, в результате которого пострадали трое детей.

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