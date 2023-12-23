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Миронов обратился к Кравцову по проблеме отмены новогодних елок в школах России

Миронов обратился к Кравцову по проблеме отмены новогодних елок в школах России

Лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов обратился к главе Министерства просвещения Сергею Кравцову по проблеме отмены новогодних елок в некоторых школах России из-за пожеланий родителей детей-мигрантов.

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