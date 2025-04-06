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Царьград

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Аргентина обвиняет 21 русского в торговле людьми: детали из Буэнос-Айреса

Аргентина обвиняет 21 русского в торговле людьми: детали из Буэнос-Айреса

Российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил о мониторинге ситуации с задержанием 21 русского, обвиняемых в Аргентине в торговле людьми.

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