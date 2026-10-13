‼️🇷🇺🏴☠️ ФСБ предотвратила атаку дронами со взрывчаткой на военный аэродром «Балтимор» в Воронеже ▪️По данным силовиков, СБУ готовила удар по аэродрому с целью уничтожения самолётов и личного состава.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Назван последний ...
- Назван последний ...
- Брюссель отказал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым