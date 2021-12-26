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Авиакомпании РФ отказались повысить цены на билеты в 2021 году

Авиакомпании РФ отказались повысить цены на билеты в 2021 году

Авиакомпания России в текущем году пришлось снизить стоимость билетов в связи сильной конкуренции на внутреннем рынке, избыточной провозной емкости и медленно восстанавливающегося спроса, пишут "Известия" со ссылкой на представителей отраслей.

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