Авиакомпании РФ отказались повысить цены на билеты в 2021 году

Авиакомпания России в текущем году пришлось снизить стоимость билетов в связи сильной конкуренции на внутреннем рынке, избыточной провозной емкости и медленно восстанавливающегося спроса, пишут "Известия" со ссылкой на представителей отраслей.
Авиакомпания России в текущем году пришлось снизить стоимость билетов в связи сильной конкуренции на внутреннем рынке, избыточной провозной емкости и медленно восстанавливающегося спроса, пишут "Известия" со ссылкой на представителей отраслей.
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