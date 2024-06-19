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Исчезнувший «Беркут»: куда пропал и почему не пошел в серию самый необычный российский истребитель Су-47, выясняем

Исчезнувший «Беркут»: куда пропал и почему не пошел в серию самый необычный российский истребитель Су-47, выясняем

На самом излете СССР создан был в нашей стране весьма любопытный истребитель. Палубный истребитель, известный как Су-47 «Беркут».

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