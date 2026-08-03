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Продажи BYD выросли на 22% благодаря зарубежному спросу

Продажи BYD выросли на 22% благодаря зарубежному спросу

Китайский автопроизводитель BYD третий месяц подряд увеличивает мировые продажи автомобилей. Основным драйвером роста в июле стало резкое расширение зарубежных поставок, которые продолжают компенсировать замедление спроса на внутреннем рынке Китая.

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