Продажи BYD выросли на 22% благодаря зарубежному спросу

Китайский автопроизводитель BYD третий месяц подряд увеличивает мировые продажи автомобилей. Основным драйвером роста в июле стало резкое расширение зарубежных поставок, которые продолжают компенсировать замедление спроса на внутреннем рынке Китая.
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