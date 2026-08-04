Потоп в Краснодаре после утренней стихии: какие улицы затопило и где работают спасатели

Залповой ливень затопил улицы Краснодара: где скопилась вода и как город устраняет последствия 4 августа В Краснодаре утром 4 августа прошёл мощный ливень, который привёл к подтоплениям на нескольких улицах и временным ограничениям движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии