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Потоп в Краснодаре после утренней стихии: какие улицы затопило и где работают спасатели

Потоп в Краснодаре после утренней стихии: какие улицы затопило и где работают спасатели

Залповой ливень затопил улицы Краснодара: где скопилась вода и как город устраняет последствия 4 августа В Краснодаре утром 4 августа прошёл мощный ливень, который привёл к подтоплениям на нескольких улицах и временным ограничениям движения.

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