4 октября - Всемирный день защиты животных.

Ежегодно, в большинстве стран мира отмечается Всемирный день защиты животных. Появился праздник, посвященный животным, благодаря активности участников Всемирного конгресса сторонников бережного отношения к природе.
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