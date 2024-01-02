Предупреждение о цунами объявлено в нескольких регионах Дальнего Востока России

Владивосток, 1 января /Синьхуа/ -- В понедельник в нескольких регионах Дальнего Востока России была объявлена угроза цунами после того, как серия мощных землетрясений потрясла центральную часть Японии, в результате чего в некоторых районах возникли волны высотой до 5 метров.
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