Предупреждение о цунами объявлено в нескольких регионах Дальнего Востока России

Владивосток, 1 января /Синьхуа/ -- В понедельник в нескольких регионах Дальнего Востока России была объявлена угроза цунами после того, как серия мощных землетрясений потрясла центральную часть Японии, в результате чего в некоторых районах возникли волны высотой до 5 метров.