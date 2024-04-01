Психолог рассказала, как сохранить нормальное питание во время стресса

Стресс сопровождает нас на протяжении всей жизни и оказывает значительное влияние на пищевые привычки: кто-то становится склонен к перееданию, используя пищу как способ успокоиться, другие, напротив, теряют аппетит и могут забывать о еде вовсе.
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