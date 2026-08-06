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В ЛНР возрождают проект «Не забудем! Не простим!» для верификации данных о преступлениях Киева

В ЛНР возрождают проект «Не забудем! Не простим!» для верификации данных о преступлениях Киева

В Луганской Народной Республике реанимируют проект «Не забудем! Не простим!», который в 2015–2018 годах собирал свидетельства о преступлениях украинских силовиков и националистов против мирного населения Донбасса.

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