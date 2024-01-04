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«Каменщик», «Ада» и спин-офф «Соколиного Глаза»: премьеры кино и сериалов с 4 декабря по 10 января

«Каменщик», «Ада» и спин-офф «Соколиного Глаза»: премьеры кино и сериалов с 4 декабря по 10 января

Для тех, кто не утонул в крабовом салате. «Каменщик», «Ада», «Эхо» коллаж 7ДнейКино Найти что-то интересное в кинотеатрах в этот раз было крайне проблематично – все боятся конкуренции с новогодними хитами.

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