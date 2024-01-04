«Каменщик», «Ада» и спин-офф «Соколиного Глаза»: премьеры кино и сериалов с 4 декабря по 10 января

Для тех, кто не утонул в крабовом салате. «Каменщик», «Ада», «Эхо» коллаж 7ДнейКино Найти что-то интересное в кинотеатрах в этот раз было крайне проблематично – все боятся конкуренции с новогодними хитами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии