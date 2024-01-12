СК проверит данные СМИ о нападении собак на мальчика в Омске

В Сети появились кадры нападения бродячих собак на мальчика в Омске во дворе на улице Мельничной. Следователи начали проверку по сообщению СМИ, информировала пресс-служба следственного управления СК по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии