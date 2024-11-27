Штрафы до 30 тысяч рублей введут за нарушение правил выгула домашних животных

Госдума приняла законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Согласно новым поправкам, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) закрепится административная ответственность за нарушение требований к содержанию животных.
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