Экс-премьер Эстонии Каллас станет главой дипломатии Евросоюза 1 ноября

Пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности с 1 ноября займет экс-премьер Эстонии Кая Каллас, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает 17 сентября ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии