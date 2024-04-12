Экс-министр обороны Украины Резников устроился в «Институт будущего»

Соучредитель украинского Института будущего Игорь Лиски объявил в социальных сетях, что бывший глава Минобороны страны Алексей Резников уже назначен в центре директором Программ в области безопасности и обороны.
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