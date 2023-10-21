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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Россия – Израиль: надо успокоиться!

Россия – Израиль: надо успокоиться!

Политнавигатор Хорошо известный читателям «ПолитНавигатора» наш автор из Кишинева политолог Владимир Букарский долгое время жил в Израиле, проходил там военную службу, имеет множество друзей.

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Комментарии
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Кошмар
Еврейская логика - когда израильтяне убивают палестинцев, это борьба с нацизмом, а когда палестинцы убивают израильтян, это геноцид.
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56 мин.
Evgenija Palette
Какое-то ПСИХОПАТИЧЕСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ... Никакой логики изложения. Многочисленные эмоциональные повторы. Полная дезориентация в логике и в пространстве.  А теперь, послушай, &quot;праведник&quot;... Ты думаешь Россия не знает, как и чем ты помогал ХОХЛАМ, чтобы разгромить нас... ?. Так что, еще надо разобраться, КТО ПЛАТИТЬ БУДЕТ...
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41 мин.
Алексей Горшков
В этом &quot;междусобойчике&quot; БАНДИТОВ ХАМАС и ФАШИСТОВ Израиля Россия НИ ТЕХ НИ ДРУГИХ поддерживать не должна - и те и те МИРНЫХ ГРАЖДАН УМЫШЛЕННО УБИВАЮТ !!! Вроде бы арабы на евреев напали - А КТО ИХ К ЭТОМУ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ ВЫНУДИЛ,а потом ещё и мирные города подвергает ковровым бомбардировками?! Как говорил Сталин: &quot;Оба хуже&quot;! Не стоит в однобоко-антиизраильскую позицию скатываться, хотя,конечно &quot;с прицела сбивает&quot; принцип &quot;враг моего врага - мой друг&quot;! Не верю я в бога,но чувствую всё же,что он израильтян еврейского происхождения покарал за то,что они,предав свою историю,в украинском конфликте явно встали на сторону нациков! Но всё-таки надо быть объективными: ЗВЕРСТВУЮТ обе стороны!
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23 мин.

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