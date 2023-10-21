Россия – Израиль: надо успокоиться!

Какое-то ПСИХОПАТИЧЕСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ... Никакой логики изложения. Многочисленные эмоциональные повторы. Полная дезориентация в логике и в пространстве. А теперь, послушай, "праведник"... Ты думаешь Россия не знает, как и чем ты помогал ХОХЛАМ, чтобы разгромить нас... ?. Так что, еще надо разобраться, КТО ПЛАТИТЬ БУДЕТ...

Алексей Горшков

В этом "междусобойчике" БАНДИТОВ ХАМАС и ФАШИСТОВ Израиля Россия НИ ТЕХ НИ ДРУГИХ поддерживать не должна - и те и те МИРНЫХ ГРАЖДАН УМЫШЛЕННО УБИВАЮТ !!! Вроде бы арабы на евреев напали - А КТО ИХ К ЭТОМУ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ ВЫНУДИЛ,а потом ещё и мирные города подвергает ковровым бомбардировками?! Как говорил Сталин: "Оба хуже"! Не стоит в однобоко-антиизраильскую позицию скатываться, хотя,конечно "с прицела сбивает" принцип "враг моего врага - мой друг"! Не верю я в бога,но чувствую всё же,что он израильтян еврейского происхождения покарал за то,что они,предав свою историю,в украинском конфликте явно встали на сторону нациков! Но всё-таки надо быть объективными: ЗВЕРСТВУЮТ обе стороны!