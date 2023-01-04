Сам не сделаешь — никто не сделает: петербуржцы раскритиковали коммунальщиков за плохую уборку города от снега

Циклон Magdalene принес в Санкт-Петербург горы снега и похолодание. О том, что на Северную столицу надвигается снегопад, заранее предупредили синоптики, но коммунальные службы не эту восприняли информацию, оставив город один на один с осадками.
Циклон Magdalene принес в Санкт-Петербург горы снега и похолодание. О том, что на Северную столицу надвигается снегопад, заранее предупредили синоптики, но коммунальные службы не эту восприняли информацию, оставив город один на один с осадками.
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