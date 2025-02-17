В память о Ефремове: конкурс «Время смыслов» стартовал в ДФО

МАГАДАН, 17 февраля, ФедералПресс. Прием заявок на участие в первом в России открытом конкурсе современного плакатного искусства «Время смыслов» имени Героя России Сергея Ефремова начался и продлится до 6 апреля.
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