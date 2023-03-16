«Важно занять выгодную позицию», – политологи о мотивации участников выборов-2023 в Екатеринбурге

До выборов нового состава Екатеринбургской думы остается шесть месяцев. Поскольку потенциальные кандидаты пока не проявляют большой активности, «Новый День» спросил у политологов, какая мотивация может быть у желающих стать депутатом в 2023 году.
До выборов нового состава Екатеринбургской думы остается шесть месяцев. Поскольку потенциальные кандидаты пока не проявляют большой активности, «Новый День» спросил у политологов, какая мотивация может быть у желающих стать депутатом в 2023 году.
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