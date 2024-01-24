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Банки.ру

95 060 подписчиков

Почта России стала партнером Банки.ру

Финансовый маркетплейс Банки.ру и Почта России запустили совместный проект. Он позволит сделать банковские продукты более доступными для жителей практически всех регионов России, независимо от наличия отделения банка поблизости.

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