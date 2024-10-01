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Когда включат отопление в Уфе: сроки и нормативы

Когда включат отопление в Уфе: сроки и нормативы

Разбираемся, кто отвечает за подачу тепла в Уфе и куда обращаться, если тепло дали, но до вашего дома оно так и не дошло Отопительный сезон в Уфе, как правило, стартует в первой половине осени, и 2024 год не стал исключением.

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