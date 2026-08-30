«СТРАНА.ua»: дело против Мудрой грозит запугать окружение Зеленского

Уголовное дело против экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой запугало окружение главы киевского режима, поэтому власти не могут собрать для неё необходимую для залога сумму.
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