Транспортные билеты получили единый стандарт в России с 1 сентября

В России с 1 сентября вступили в силу новые требования к оформлению билетов для проезда в общественном транспорте, устанавливающие единый стандарт для таких документов.
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