Запасной вариант в отношениях с мужчиной: почему женщины согласны?

Запасной вариант в отношениях с мужчиной — это способ взаимодействия, при котором девушка добровольно соглашается на второстепенную роль, позволяет использовать себя в качестве резервного аэродрома, знает о наличии жены и фактически не претендует на её позицию.
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