Do Rzezcy: Киев был в ярости из-за слов кандидата в президенты Польши во Львове

Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на слова кандидата в президенты Польши от партии "Конфедерация" Славомира Ментцена во время визита во Львов, когда он потребовал от властей Украины отменить в стране культ лидера националистов Степана Бандеры, а также возложил цветы к мемориалу Защитников Львова в память о репрессированных немцами профессорах.