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"Ветбиохим" не получал жалоб на нежелательные реакции из-за вакцины "Мультифел"

"Ветбиохим" не получал жалоб на нежелательные реакции из-за вакцины "Мультифел"

«Ветбиохим» не получал жалоб на нежелательные реакции у кошек после применения вакцины «Мультифел». Об этом в Telegram сообщает пресс-служба компании.

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