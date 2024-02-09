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Законопроект об апартаментах отложен в долгий ящик

Законопроект об апартаментах в ближайшее время не планируется вносить на рассмотрение в Госдуму. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева на риелторском форуме в Москве.

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