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«СТМ», новый учредитель муромского хлебокомбината, столкнулась с иском на 45 млн рублей

«СТМ», новый учредитель муромского хлебокомбината, столкнулась с иском на 45 млн рублей

Компания «СТМ», ставшая учредителем Муромского хлебокомбината, оказалась ответчиком по иску на 45 млн рублей.

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