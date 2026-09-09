ЕвроТранс объявила дефолт, гендиректор и топ-менеджеры арестованы

Компания «ЕвроТранс», владеющая сетью АЗС «Трасса», столкнулась с дефолтом по всем облигациям. Гендиректор Олег Алексеенков и другие топ-менеджеры арестованы по подозрению в хищении топлива, предназначенного для полиции Подмосковья.