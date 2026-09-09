ЕвроТранс объявила дефолт, гендиректор и топ-менеджеры арестованы

Компания «ЕвроТранс», владеющая сетью АЗС «Трасса», столкнулась с дефолтом по всем облигациям. Гендиректор Олег Алексеенков и другие топ-менеджеры арестованы по подозрению в хищении топлива, предназначенного для полиции Подмосковья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ В Анапе 18-летнег...
- В Анапе 18-летнег...
- Генерал Гурулёв с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым