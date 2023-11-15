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Коннор догнал Мэттьюса в гонке снайперов НХЛ после дубля в матче с «Нью-Джерси». У обоих лидеров по 13 шайб в 15 играх

Коннор догнал Мэттьюса в гонке снайперов НХЛ после дубля в матче с «Нью-Джерси». У обоих лидеров по 13 шайб в 15 играх

Форвард «Виннипега» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:3).  В активе 26-летнего американца стало 20 (13+7) очков в 15 играх сезона.

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