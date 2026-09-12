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Заболотный мог перейти в «Кристал Пэлас»: «За «Тосно» забил «Динамо» Загреб на сборах. Их президенту понравилась моя игра. Он хотел перепродать меня в Англию через полгода»

Бывший форвард « Спартака », ЦСКА и « Зенита » Антон Заболотный рассказал, что мог перейти в «Кристал Пэлас».

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