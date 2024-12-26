Рядом с Россией запускается первый в мире мультибрендовый автозавод AMMKZ. В Казахстане будут собирать Haval Jolion, Chery Tiggo 2 Pro, Tank 300 и другие модели

В Казахстане собираются наладить производство кроссоверов Haval Jolion и Chery Tiggo 2 Pro. Это первые модели, которые встанут на конвейер завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (AMMKZ) в городе Алматы, о чем пишут «Китайские автомобили».
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