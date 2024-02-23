Отношение поляков к Трампу, бунт польских фермеров и президент Польши про Крым

ВП

Виктор Полуэктов

Польша имеет возможности видеть, как весомо, убойно и точно прилетает по ВСУ, наёмникам и складам вооружение. Так что у них всё меньше ощущений, что они этого как-то избегнут, начав открыто воевать против русских. Что ж, мозг в помощь.