1. Судя по заглавной иллюстрации, опубликованной в польском журнале Впрост, поляки ожидают, что после возвращения Дональда Трампа к власти в США он непременно сделает выбор в пользу капитуляции НАТО перед Россией.
Отношение поляков к Трампу, бунт польских фермеров и президент Польши про Крым
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Бендер Задунайский
Ответить
19 час.
ВП
Виктор Полуэктов
Польша имеет возможности видеть, как весомо, убойно и точно прилетает по ВСУ, наёмникам и складам вооружение. Так что у них всё меньше ощущений, что они этого как-то избегнут, начав открыто воевать против русских. Что ж, мозг в помощь.
Ответить
13 час.
Василий Никитин
Они просто не знают что делать, т.к. уже поняли, что натворили, и что с Россией лучше дружить, но поздно пить Боржоми, когда не только почки отказали, но и голова.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии