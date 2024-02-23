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Отношение поляков к Трампу, бунт польских фермеров и президент Польши про Крым

Отношение поляков к Трампу, бунт польских фермеров и президент Польши про Крым

1. Судя по заглавной иллюстрации, опубликованной в польском журнале Впрост, поляки ожидают, что после возвращения Дональда Трампа к власти в США он непременно сделает выбор в пользу капитуляции НАТО перед Россией.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
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19 час.
ВП
Виктор Полуэктов
Польша имеет возможности видеть, как весомо, убойно и точно прилетает по ВСУ, наёмникам и складам вооружение. Так что у них всё меньше ощущений, что они этого как-то избегнут, начав открыто воевать против русских. Что ж, мозг в помощь.
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13 час.
Василий Никитин
Они просто не знают что делать, т.к. уже поняли, что натворили, и что с Россией лучше дружить, но поздно пить Боржоми, когда не только почки отказали, но и голова.
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2 час.

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