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Иран советует России перенять опыт войны и начинать бить не только по Украине

Иран советует России перенять опыт войны и начинать бить не только по Украине России необходимо перенять опыт Ирана и изменить свой подход к нане.

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