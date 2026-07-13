Иран советует России перенять опыт войны и начинать бить не только по Украине России необходимо перенять опыт Ирана и изменить свой подход к нане.
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Иран советует России перенять опыт войны и начинать бить не только по Украине России необходимо перенять опыт Ирана и изменить свой подход к нане.
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