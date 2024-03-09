Минобороны сообщило о попытке Украины атаковать территорию России 47 беспилотниками

Больше всего дронов перехвачено над Ростовской областьюМинистерство обороны России сообщило, что ночью Украина пыталась совершить атаку c применением 47 дронов самолетного типа по объектам на территории РФ.
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