Россия нашла новое место для перевалки своей нефти с судна на судно

Торговцы российской нефтью нашли новое место для перевалки грузов сырой нефти в Средиземном море, что является признаком того, насколько сложно будет пресечь деятельность, которая встревожила европейские правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии