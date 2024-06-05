Биолог Татаренко посоветовала отвлечь собаку командами, если она боится грозы

Если собака боится грозы и раскатов грома, то нужно попробовать ее отвлечь. Об этом «Известиям» рассказала преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко.
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