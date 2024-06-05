360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • анатолий кириченко
    готов учувствовать в конкурсе на вакансию - специалист ( руководитель) охраны трудаСтроительство зав...
  • Nata
    На не ужели наконец-то до власть имущих дошло, что копировать и внедрять после советской школы в учебном заведении эк...Законопроект об о...
  • Вовладар Даров
    Не ГИБДД, а ГАИ уже!!!!ГИБДД показала ка...

Биолог Татаренко посоветовала отвлечь собаку командами, если она боится грозы

Биолог Татаренко посоветовала отвлечь собаку командами, если она боится грозы

Если собака боится грозы и раскатов грома, то нужно попробовать ее отвлечь. Об этом «Известиям» рассказала преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх