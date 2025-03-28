БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    Уважаемый Юрий, я с вами соглашусь, но отчасти! Не хочу быть "адвокатом" для кого либо, но работа связанная с многоза...Как нас медленно,...
  • Семен Демин
    В нынешней России медицины вообще нет, ни платной, ни бесплатной. Медицина есть только для элиты и супербогатых. Прос...Как нас медленно,...
  • igor kim
    Платная медицина - это операция по уничтожению населения России и государства.Как нас медленно,...

Чиновники усмирили бунт против беспредела цыган: Табору выдали квартиры

Чиновники усмирили бунт против беспредела цыган: Табору выдали квартиры

Андрей Ревнивцев Казалось бы – вот только забрезжила надежда, что вертолётная раздача квартир прекратится, ан нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Малыхина
А не создать ли цыганам резервацию в глухой тайге подальше от дорог и населённых пунктов?...
Ответить
15 час.
наверх