Профессор Батька. Урок первый: хочешь сохраниться на карте - иди к Путину

А ты КТО? НИКТО и зовут тебя НИКАК, так...пустой писака туповатый и неграмотный., да еще и обделенный любовью...обычное ничтожество и неудачник . Не тебя заниматься критиканством, начни со своей жизни, убогенький 🤣

Людмила Лиханова

СМОТРЮ СОБРАЛАСЬ ВСЕ ТА ЖЕ ШОБЛА БЕЗМОЗГЛЫХ КРИТИКАНОВ, А ВОТ ПО-СУЩЕСТВУ СКАЗАТЬ НЕЧЕГО ИБО БАТЬКА АБСОЛЮТНО ПРАВ. И НЕ ВАЖНО КАК ОН ПРИШЕЛ К ЭТОМУ...ГЛАВНОЕ К ЭТИМ ЖЕ ВЫВОДАМ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ПРИДУТ И ОСТАЛЬНЫЕ. И ЭТО - ФАКТ.