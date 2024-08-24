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Закон и Порядок

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Профессор Батька. Урок первый: хочешь сохраниться на карте - иди к Путину

Профессор Батька. Урок первый: хочешь сохраниться на карте - иди к Путину

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Батька дал интервью, после которого, казахи вызвали его посла (Павла Утюпина) на ковер, а армяне закидали помидорами и картошкой посольство Беларуси в Ереване.

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Комментарии
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Нина Бакалина
Подхалимничает  после  Курской  области,  зализывает  свой  выпад,  одни  кредиты  берёт у  России,  помог  только  яйцами,  конечно  куриными  !
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10 час.
Людмила Лиханова
А ты КТО? НИКТО и зовут тебя НИКАК, так...пустой писака туповатый и неграмотный., да еще и обделенный любовью...обычное ничтожество и неудачник . Не тебя заниматься критиканством, начни со своей жизни, убогенький 🤣
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6 час.
Людмила Лиханова
СМОТРЮ СОБРАЛАСЬ ВСЕ ТА ЖЕ ШОБЛА БЕЗМОЗГЛЫХ КРИТИКАНОВ, А ВОТ ПО-СУЩЕСТВУ СКАЗАТЬ НЕЧЕГО ИБО БАТЬКА АБСОЛЮТНО ПРАВ. И НЕ ВАЖНО КАК ОН ПРИШЕЛ К ЭТОМУ...ГЛАВНОЕ К ЭТИМ ЖЕ ВЫВОДАМ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ПРИДУТ И ОСТАЛЬНЫЕ. И ЭТО - ФАКТ.
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6 час.

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