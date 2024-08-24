ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Батька дал интервью, после которого, казахи вызвали его посла (Павла Утюпина) на ковер, а армяне закидали помидорами и картошкой посольство Беларуси в Ереване.
Профессор Батька. Урок первый: хочешь сохраниться на карте - иди к Путину
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Нина Бакалина
Подхалимничает после Курской области, зализывает свой выпад, одни кредиты берёт у России, помог только яйцами, конечно куриными !
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10 час.
Людмила Лиханова
А ты КТО? НИКТО и зовут тебя НИКАК, так...пустой писака туповатый и неграмотный., да еще и обделенный любовью...обычное ничтожество и неудачник . Не тебя заниматься критиканством, начни со своей жизни, убогенький 🤣
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6 час.
Людмила Лиханова
СМОТРЮ СОБРАЛАСЬ ВСЕ ТА ЖЕ ШОБЛА БЕЗМОЗГЛЫХ КРИТИКАНОВ, А ВОТ ПО-СУЩЕСТВУ СКАЗАТЬ НЕЧЕГО ИБО БАТЬКА АБСОЛЮТНО ПРАВ. И НЕ ВАЖНО КАК ОН ПРИШЕЛ К ЭТОМУ...ГЛАВНОЕ К ЭТИМ ЖЕ ВЫВОДАМ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ПРИДУТ И ОСТАЛЬНЫЕ. И ЭТО - ФАКТ.
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6 час.
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