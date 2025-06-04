В Тарко-Сале организовали подвоз воды из-за затопления части города

В Тарко-Сале власти организовали подвоз питьевой воды из-за затопления части города талыми водами. «Осуществляем контроль воды на сетях силами «Ямалкоммунэнерго» и Роспотребнадзора», – сообщил в ночь на 4 июня глава Пуровского района Кирилл Трапезников в своих соцсетях.