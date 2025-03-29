✈️ Аэропорт Сочи переходит на летний режим: 85 направлений и новые рейсы С 30 марта 2024 года аэропорт Сочи имени В.
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✈️ Аэропорт Сочи переходит на летний режим: 85 направлений и новые рейсы С 30 марта 2024 года аэропорт Сочи имени В.