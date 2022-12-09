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Жюлия Симон: «Борьба за желтую майку отнимает много энергии и требует большой стабильности. Посмотрим, способна ли я на это»

Французская биатлонистка Жюлия Симон поделилась мыслями о борьбе за общий зачет Кубка мира. После третьего места в спринте в Хохфильцене она стала обладательницей желтой майки.

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