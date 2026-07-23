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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колесников о завершении карьеры Рылова: «У меня таких мыслей не появлялось, есть еще внутри то, что хочу сделать. В плане подготовки и результатов уход Евгения точно никак не сказался»

Двукратный чемпион мира по плаванию  Климент Колесников  рассказал, что не думает о завершении карьеры.

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