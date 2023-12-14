СВО, экономика, мигранты и аборты: что сказал Путин в выступлении 14 декабря

14 декабря президент РФ Владимир Путин провел традиционную пресс-конференцию , в ходе которой отвечал на вопросы представителей СМИ, и совмещенную с ней прямую линию, позволяющую обратиться к нему простым людям.
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